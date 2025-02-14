Tüketici kredilerine daha uzun vade

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararı ile vade tutarları değiştirildi. Tüketici kredilerinde artık daha fazla taksit yapılabilecek.

125 bin liraya kadar olan kredilerde 36 ay taksit imkanı sunulacak. 125 bin lira ile 250 bin lira arası kredilerde vade 24 ay olacak. 250 bin lira üzerindeki kredilere en fazla 12 taksit yapılacak.



Haziran 2022'den bu yana tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin lira altı için 36 ay, 50 bin ila 100 bin lira arasında 24 ay, 100 bin lira üzeri için 12 ay olarak uygulanıyordu.



DÜZENLEME NEDEN YAPILDI?



Yüksek faiz döneminde bankaların borcunu tahsil etme oranı geriliyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 41 arttı. Bu kişilerin sayısı 1 milyon 860 bin kişiye yükseldi.



Bankaların kredilerdeki takipteki alacak oranı 2023 yılında yüzde 1,6 iken 2024 yılında yüzde 1,8'e yükseldi. Arada ciddi bir yükseliş olmasa da ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarında tersi bir durum söz konusu. İhtiyaç kredilerinde yüzde 2,9'dan yüzde 3,9'a, kredi kartlarında yüzde 1,3'ten yüzde 3,0'a yükseldi.



BDDK borçlulara geçen yılın Eylül ayında da yapılandırma kolaylığı sağlamıştı. Tüketicilere borçlarını 60 ay vade ile yenileme imkanı tanımıştı.