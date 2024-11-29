Turizmde iki endişe

Turizmciler fiyatlarını Kasım ayının ortasından itibaren belirledi ve erken rezervasyon süreci başladı. Ancak sektör iki önemli sorun ile karşı karşıya.

EURODA TRUMP DÜŞÜŞÜ

İlki Donald Trump'ın başkan seçilmesi sonrası euro/dolar paritesinde yaşanan düşüş. Parite 1,03'leri test etmişti. Euro/TL ise 36'nın altına kadar düşmüştü. Avrupa'da faiz indirimlerinin hızlanacağı beklentisi eurodaki gerilemenin devam edebileceğine işaret ediyor. Euro/TL sene başından bu yana %12 arttı. Aynı dönemde enflasyon -Kasım'ın rakamının açıklanması ile- %40'ın üzerine çıkacak. Turizmciler geçen tatil sezonunda TL'nin olması gerekenden fazla değerli olduğunu bu nedenle fiyat vermekte zorlandıklarını söylüyordu. Üzerine bir de bu yılki reel değerlenme koyulduğu zaman Türkiye'nin oldukça pahalı kaldığını belirtiyorlar.

RUSYA PAZARINDA İŞLER İYİ DEĞİL

Turizmcilerin diğer sorunu, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya pazarında yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 5 Aralık'tan itibaren Gazprombank'a yaptırım uygulayacak. Türkiye dahil 8 ülkede bu bankayla ile anlaşmalı UnionPay ödeme sistemi kullanılıyor. Turizmcilerin verdiği bilgilere göre, erken rezervasyon ödemeleri de Gazprombank'ın aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle erken rezervasyonlar ciddi ölçüde düştü.

Her iki sorunun da ne kadar tahribat yaratacağı Aralık ayının ortasında ve Ocak ayının başında belli olacak.