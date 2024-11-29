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Uğurcan Gökçen ugurcan.gokcen@ntv.com.tr

Turizmde iki endişe

Türkiye bu yıl tüm bölgesel ve enflasyonist olumsuzluklara rağmen iyi bir turizm sezonu geçirdi. Yıl sonu için belirlenen 60 milyar dolarlık hedefe ulaşılması bekleniyor. Orta Vadeli Program'da gelecek yıl için hedef 63,6 milyar dolar olarak belirlendi. Bunun için yurt dışından yapılacak erken rezervasyonlar çok önemli. Yabancı turistler genellikle planlamalarını operatörler üzerinden son dakikaya bırakmadan, erkenden yapıyor.

Turizmciler fiyatlarını Kasım ayının ortasından itibaren belirledi ve erken rezervasyon süreci başladı. Ancak sektör iki önemli sorun ile karşı karşıya.

EURODA TRUMP DÜŞÜŞÜ

İlki Donald Trump'ın başkan seçilmesi sonrası euro/dolar paritesinde yaşanan düşüş. Parite 1,03'leri test etmişti. Euro/TL ise 36'nın altına kadar düşmüştü. Avrupa'da faiz indirimlerinin hızlanacağı beklentisi eurodaki gerilemenin devam edebileceğine işaret ediyor. Euro/TL sene başından bu yana %12 arttı. Aynı dönemde enflasyon -Kasım'ın rakamının açıklanması ile- %40'ın üzerine çıkacak. Turizmciler geçen tatil sezonunda TL'nin olması gerekenden fazla değerli olduğunu bu nedenle fiyat vermekte zorlandıklarını söylüyordu. Üzerine bir de bu yılki reel değerlenme koyulduğu zaman Türkiye'nin oldukça pahalı kaldığını belirtiyorlar.

RUSYA PAZARINDA İŞLER İYİ DEĞİL

Turizmcilerin diğer sorunu, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen pazarında yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 5 Aralık'tan itibaren Gazprombank'a yaptırım uygulayacak. Türkiye dahil 8 ülkede bu bankayla ile anlaşmalı UnionPay ödeme sistemi kullanılıyor. Turizmcilerin verdiği bilgilere göre, erken rezervasyon ödemeleri de Gazprombank'ın aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle erken rezervasyonlar ciddi ölçüde düştü.

Her iki sorunun da ne kadar tahribat yaratacağı Aralık ayının ortasında ve Ocak ayının başında belli olacak.

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