Turizmde kur kıskacı

Kur sorunu derken ne demek istiyorlar? Enflasyon resmi verilere göre 2023 yılı başından bu yana yüzde 152 arttı. Aynı dönemde dolar kuru yüzde 108 artış gösterdi. Resmi enflasyon yüzde 152 artsa da bazı kalemlerde maliyetin yüzde 300'leri bulan oranda yükseldiği dile getiriliyor. Kur artışının buna eşlik etmemesi, turizmde fiyatların özellikle yabancılar için pahalı kalmasına neden oldu.



MALİYETLER KURDAN FAZLA ARTTI



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başdanışmanı Hamit Kuk, "2023'ten itibaren kur sürekli baskılanmıştı. O tarihten beri maliyetlerde ciddi bir artış var. Geldiğimiz noktada 2025 yılında bunu turizm sektörü net şekilde hissediyor. Artık bu iş sürdürülebilir değil." diyor. Kuk'a göre, yurtiçi ve yurtdışında sunulan fiyatlar nedeniyle satış yapmak zorlaştı. Çünkü hitap edilen kitlenin böyle bir satın alma gücü yok.



"ZAMMI OPERATÖRLERE ANLATAMIYORUZ"



Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülent Bülbüloğlu da aynı görüşte. "İç pazarda fiyatlar artıyor, artması da gerekiyor. Ancak yaşadığımız enflasyonun tamamını yansıtamıyoruz. Döviz bazında yüzde 10 daha zam yapmak istediğimizde bunu yurtdışındaki operatörlere anlatamıyoruz" değerlendirmesini yapıyor. Bülbüloğlu, özellikle İstanbul'da bazı otellerin cirolarının personel maaşına yetmediğini belirtiyor.



"DOLULUK ORANLARI AZALIYOR"



Fiyatlar zamlandıkça, doluluk oranları azalıyor. Tur Şirketi Genel Müdürü Ali Onaran'a göre, bu yaz sezonunda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40-50 arasında daha yüksek. Onaran, döviz kuru çok fazla artmadığı için yurt dışı tatilinin önceki yıllara kıyasla daha uygun hale geldiğini ifade ediyor. Türk müşterilerin de yurtdışını daha fazla tercih etmeye başladığını belirtiyor.



Turizmcilerin ortak görüşü, kur baskısı nedeniyle Türkiye'nin ciddi oranda pazar kaybetmeye başladığı yönünde. Mısır ve Yunanistan'ın, daha ucuz kalmaları sayesinde Türkiye'nin portföyündeki müşterileri çekmeye başladığını dile getiriyorlar. "Müşterileri bir kere kaybedince geri almamız zor olacak." diyorlar.



Bu yaz tatil bölgelerinde 5 gün konaklamak isteyenler için kişi başı fiyat 30 bin liradan başlıyor. Cruise tatili fiyatları en düşük 40 bin lira seviyesinde. Kültür turu fiyatları ise 6 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor.