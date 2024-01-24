Türkiye için Swot analizi

Yeni yılla birlikte araştırma şirketleri birer birer strateji raporlarını yayımlıyor. Bu raporlarda 2024 yılına ilişkin tahminlere yer veriliyor, riskler ve fırsatlar sıralanıyor. Oyak Yatırım'ın bu yılki raporunda SWOT analizi var. Aşağıdaki başlıklar, okuyan hemen hemen herkese tanıdık gelecektir. SWOT analizi ülkeler, şirketler ve kurumlar için yapılıyor. Strengths, weaknesses, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler anlamına geliyor. SWOT analizleri bir stratejiyi tanımlamıyor, durum değerlendirmesi yapıyor.



Türkiye için yapılan SWOT analizi ise şöyle;



Güçlü yönler

-Liberal demokratik rejime sahip, açık ekonomi ile genç ve dinamik nüfus

-Ekonomi yönetiminde yüksek profilli yöneticilerle ortodoks para politikasına dönüş

-Jeopolitik konum ve bölgenin enerji koridoru olarak stratejik konumlanma



Zayıf Yönler

-Nispeten yüksek cari açık ile kısa vadeli dış finansman vade yapısı

-Yüksek seyreden enflasyon

-Tüketime dayalı büyüme yapısı



Fırsatlar

-FATF gri listesinden olası çıkış ve swap limitlerinin kaldırılması

-Küresel tedarik zincirindeki değişen üretim süreci

-Hisse senedi ve sabit getirili yatırımcılar için ucuz çarpanlar ve yüksek faiz oranları ile iç piyasada düşük yabancı sahipliği

-Not artışları



Tehditler

-Komşu ülkelerde artan jeopolitik riskler

-Yerel seçimler öncesinde olası parasal gevşeme