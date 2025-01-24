Vadeli mevduat cazibesini yitiriyor mu?

3 aylık vadeli mevduat faizi son 1 ayda 5 puana yakın düştü. Üstelik bu düşüşe son faiz indirimi de dahil değil. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, 20 Aralık'ta yüzde 59,44 olan faiz oranı 17 Ocak'ta yüzde 54,98'e düştü. Rakamlar kulağa yüksek gelebilir. Bankalar 3 aylık mevduata şu an yıllık yüzde 45 civarında faiz sunuyor. Ancak Merkez Bankası, hesaplamayı basit değil bileşik faiz üzerinden yapıyor. Bu nedenle faiz oranı daha yüksek gözüküyor. Ayrıca bankalar kur korumalı mevduatlara daha yüksek faiz oranı sunuyor. Bu da Merkez'in açıkladığı verideki ortalama faizi artırıyor.



Faiz oranındaki düşüşün bir diğer nedeninin "dönemsel etki" olduğunu belirtmekte fayda var. Bankalar yılın son ayında bilançolarını makyajlamak için müşterilerine daha yüksek mevduat faizi teklif etti. Yeni yıla girildiğinde de faizlerde otomatikman düşüş yaşandı.



3 aylık mevduat faizini öne çıkarmamın nedeni; müşterilerin en çok bu vadede işlem yapması. Daha kısa vadede daha düşük gerileme, daha uzun vadede ise daha hızlı kayıplar var. Aynı tarihler içerisinde 1 aylık vadeli mevduatta 2,5 puan, 6 aylık mevduatta 10 puan, 1 yıl ve daha uzun süreli mevduatta 8 puanlık düşüş kaydedildi.



MEVDUAT FAİZİNDEKİ DÜŞÜŞE KARŞI ÖNLEM



Ekonomi yönetimi mevduat faizlerinde hızlı düşüş istemiyor. Bu daha önce de örtülü bir şekilde sık sık dile getirildi. Tasarruf sahiplerinin döviz alımına ya da harcama yapmaya yönelmemesi için mevduat faizinin cazip kalması gerekiyor. Faiz kararı sonrası yayımlanan metinde önlem alınacağı mesajı verilmişti. Merkez Bankası haftanın son işlem gününde yeni düzenlemeye gitti. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez 30 gün vadeli depo alım ihalesi açtı. Depo alım ihalesi, kısaca, bankaların Merkez Bankası'na para yatırarak faiz almasını içeriyor. Bankaların elinde TL likidite fazlası mevcut. Bu nedenle şu günlerde müşterilerine yüksek faiz vermeye yanaşmıyorlar. Merkez Bankası da attığı bu adımla, mevduat faizlerindeki gerilemenin önüne geçmeyi amaçlıyor.