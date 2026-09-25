Vatandaş yatırımını nereye yapıyor?

Son yıllarda fon yatırımına ilgi arttı. Bazı fonlardaki hızlı yükselişin de bunda etkisi olduğu ortada. Toplam fon yatırımcısı sayısı şu an 5 milyonun üzerinde. Yine de vatandaşın yatırım tercihlerinde fon yatırımın payı düşük.

Merkez Bankası Hanehalkı Beklenti Anketi'nin Eylül ayı sonuçlarına göre, "Yatırımımı TL'ye dayalı fona yaparım" diyenlerin oranı yüzde 1,8, "Dövize dayalı fona yaparım" diyenlerin oranı yüzde 1,6... Yani yatırımda fonu önceliklendirenlerin toplam oranı yüzde 3,4. Bu anket, fon krizinden önce yapıldığı için yaşananların etkisi yansıtmıyor. Hatta "TL'ye dayalı yatırım fonu alırım" diyenlerin oranı 0,1 puan arttı. Ekim anketinde muhtemelen bu oranların düştüğünü göreceğiz.

İLK TERCİH ALTIN

Vatandaşların yatırım tercihinde ilk sırayı yüzde 43 ile altın alıyor. Ağustos'ta yüzde 41,3 olan oran yüzde 43'e yükseldi. Fiyat biraz yükselmeye başladığı anda yatırımcılar tekrar altına dönmeye başlamış.

İkinci sırada yüzde 33,6 ile ev-dükkan ve arsa geliyor. Bir önceki aya göre 3,5 puanlık düşüş yaşandı.

Üçüncü sırada yüzde 7,3 ile vadeli mevduat var. Vadeli mevduata ilgi de Eylül'de 0,2 puan yükseldi.

En yüksek artışlardan biri de dövizde... Yatırım için "döviz alırım" diyenlerin oranı yüzde 2,8'den yüzde 4,2'ye çıktı.

"Borsada değerlendiririm" diyenlerin oranı yüzde 2,4'ten yüzde 3,2'ye yükselirken, "Araba alırım" diyenlerin oranı yüzde 4,1'den yüzde 3,5'e geriledi.

Uzun lafın kısası araba ve ev yatırımına ilgi azalırken, altın, döviz ve borsa yatırımını düşünenlerin oranı artmış görünüyor.

Fonlarda yaşananlardan sonra Ekim ayındaki ankette borsaya olan ilginin de azaldığını görebiliriz. Onun yerine mevduat ve altın öne çıkma ihtimali yüksek.