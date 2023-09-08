Kramp önleyen doğal destekler neler?

Kas krampları genç yaşlı dinlemez, herkesi korkutur. Zira kramplarla kasılmış bir kas ya da kas grubu dayanılmaz ağrıları da beraberinde getirir. Ayrıca tekrarlayan kramplar metabolik ve nörolojik bazı hastalıkların da ilk işaretleridir. Mesela diyabet, mesela Parkinson hastalığı kendini başlangıçta kramplarla belli edebilir. Ayrıca magnezyum, potasyum gibi minerallerin, tuz ve B12 vitamini eksikliğinin de krampları sıklaştırdığı iyi bilinir. Peki “geçici kramplar” da doğal çözümler nelerdir? İşte kısa bir liste...

* Magnezyum takviyeleri (özellikle sitrat ve glisinat

tuzları) kas kramplarını önler

ve azaltır.



* B1 vitamini destekleri kramp problemini hafifletebilir. B6, B12 eklenenlerde etki daha nettir.



* Üzüm çekirdeği ekstrelerinin ayak kramplarına iyi geldiği düşünülüyor.



* E vitamini de bacak kramplarını rahatlatabilen bir destek.



* Sodyum ve potasyum eksikliği de karın ve bacak kaslarında kramplara neden olabiliyor. Potasyum takviyeleri ve tuz alımını artırmak yetiyor.



BİR SORU



30 GRAM KURUYEMİŞİ YAKMAK İÇİN NE KADAR EGZERSİZ LAZIM?



30 gram kuruyemişte yaklaşık ortalama 175 civarında kalori var. Bu miktar kaloriyi yakabilmeniz için 30 dakika tempolu ya da 45 dakika orta hızlı yürüyüş yapmanız lazım. Aynı miktar kaloriyi bisiklete binerek, düşük bir hızda 20, yüksek bir hızda 15 dakikada harcayabilirsiniz.

175 kalorilik bir harcama için en az 20-25 dakika yüzmeniz lazım. Tenis oynuyorsanız tekli oyunda 15, eşli oyunda 30 dakika size yetiyor. Eğer golfçuysanız ve sopalarla birlikte yürüyüş yapıyorsanız (arabasız golf) aynı miktar kaloriyi harcamak için 15-20 dakikaya ihtiyacınız var.



İYİ BİLGİ



KURUYEMİŞ PORSİYONLARI NE OLMALI?

Kuruyemişlerin sağlığa faydalı oldukları kesin. Neredeyse tamamı sağlıklı yağlar, faydalı proteinler, güçlü mineraller, bol posa/lif ve vitamin kaynağı. Ne var ki yine neredeyse tamamı güçlü birer kalori bombası. 100 gramları ortalama 600 kalori içeriyor. Bu miktar bir erkeğin günlük kalori ihtiyacının dörtte biri. Kadının üçte birine denk geliyor.



Kısacası kuruyemişleri avuç avuç değil tane ile yani “sayarak” yemek lazım.



Yoksa kilo alırsınız. Prensip olarak 30 gramı asla geçmemek lazım.



Peki, tane hesabı nasıl yapılacak? 30 gramı geçmemek için badem, fındık, ceviz ya da Antep fıstığından kaç tane yenecek? Öyle ya. Herkesin mutfağında hassas terazi yok. İşte “tane ile kuruyemiş” hesabı...



Badem (işlenmemiş): 20 adet



Fındık (işlenmemiş): 20 adet



Yer fıstığı (kavrulmuş): 40 adet



Ceviz (işlenmemiş): 5 adet



Antep fıstığı (işlenmemiş): 40 adet



(Not: Kuruyemişleri lütfen doğal haliyle, kavurup tuzlamadan yemeye dikkat edin. Isıl işlemler yapılarındaki faydalı besinleri yok edebiliyor.



Ayrıca saklama koşullarına da riayet edin. Zira nemli ortamda hepsinde de aflatoksin mantarı ürüyor. En doğrusu koyu renkli, ağzı iyice kapatılabilen, yani hava almayan cam kavanozlarda saklamaktır.

Aman dikkat!)



Aklınızda olsun



Göz destekleri ile tanışın



Yaşlılığa bağlı sarı nokta hastalığı, katarakt veya göz tansiyonu glokom ile mücadelede ilaçlara yardımcı olabilecek doğal destekleri bilmenizde yarar var...



◊ E vitamini



◊ Omega-3



◊ Lütein



◊ Zeoksantin



◊ D vitamini



◊ CoQ10



◊ Çinko



◊ Selenyum



◊ Alfa lipoik asit



◊ Glutation



KISA BİLGİ



MANAV TEZGAHINDAKİ “ANTİKANSER” MUCİZELER



◊ Lahana: İndol 3-karbinol

◊ Üzüm: Resveratrol

◊ Karnabahar: Sülforafan

◊ Yeşil çay: Epigallokateşin

◊ Sarımsak: Dialil sülfür

◊ Domates: Likopen

◊ Zerdeçal: Kurkumin



KESİP SAKLAYIN



DETOKS YAPAN 10 BESİN



Eğer bedeninizi sürekli bir “toksin savar” haline getirmek mutfağınızı bir detoks merkezi bedeninizi de bir arınmışlık cenneti yapmak istiyorsanız gelin beslenmenizde şu besinlere daha sık yer verin...



◊ Zerdeçal



◊ Enginar



◊ Maydanoz



◊ Dereotu



◊ Kereviz



◊ Sarımsak



◊ Avokado



◊ Lahanagiller



◊ Biberiye



◊ Pancar

OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE YAŞASIN HAYAT