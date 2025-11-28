10 yıllık firari saklandığı evin damında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi saklandığı evin damında yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Aksaray ve Antalya'da 5 ayrı arama kaydı olan K.Ç'nin (37) yerini tespit etti.

Ekipler, firariyi saklandığı evin damında yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.