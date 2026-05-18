107. Yıl Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

İnönü Belediyesi öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde "107’inci Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş ; İsmetpaşa ve Yenice Mahalle meydanları ile Atatürk Caddesi güzergâhı takip edilerek yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan gençler ve vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

İnönü Belediyesi tarafından yürüyüşe katılan gençlere bayrak, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Etkinlik boyunca birlik ve beraberlik mesajları verilirken, 19 Mayıs’ın gençliğe armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte 19 Mayıs’ın heyecanını ve gururunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günü aynı ruh ve inançla kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir İnönü İlçesinde düzenlenen Gençlik Yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hüseyin Küçükçiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Şen, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.