11 gün önce kaybolan küçük Ahmet'ten acı haber
01.05.2026 13:37
10 yaşındaki Ahmet iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.
Sakarya'da 11 gün önce nehire düşüp kaybolan 10 yaşındaki Ahmet İdris'in cansız bedeni bulundu.
Sakarya'da balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip nehre düştüğü belirtilen Ahmet İdris'in cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'ndeki Setaltı mevkisinde meydana geldi.
Irak uyruklu Ahmet İdris, bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi.
Bu sırada İdris, dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ahmet İdris, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.
11'İNCİ GÜNDE ACI HABER GELDİ
Ekiplerin çalışmalarının 11'inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkisinde, nehirde bir çocuk cesedi bulundu.
Yapılan incelemede, cesedin Ahmet İdris'e ait olduğu belirlendi. Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan İdris'in cesedi, inceleme sonrası morga götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.