1,2 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 12 tutuklama
29.09.2026 09:10
Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler ve bağlantılı hesaplarda 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Soruşturmada, şüphelilere ait ve bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Adreslerdeki aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.