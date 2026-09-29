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1,2 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 12 tutuklama

29.09.2026 09:10

1,2 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 12 tutuklama
IHA

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı.

İHA
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Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler ve bağlantılı hesaplarda 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

 

Soruşturmada, şüphelilere ait ve bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

 

Adreslerdeki aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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