12 yaşındaki çocuk, sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu öldü

15.06.2026 18:10

12 yaşındaki çocuk, sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu öldü
Anadolu Ajansı

12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA
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Denizli'nin Baklan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk sürücü hayatını kaybetti.

12 yaşındaki Orhan K.'nın sürdüğü 20 NT 381 plakalı traktör Gürlük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Devrilen traktörün altında kalan Orhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.