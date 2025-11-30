120'yle gitti, hafriyat kamyonlarına yetişemedi
30.11.2025 09:06
IHA
Hatay'da iki hafriyat kamyonu, trafikte yarıştı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Hatay'da hafriyat kamyonları trafiği tehlikeye düşürdü.
Antakya ilçesindeki havaalanı yolunda iki hafriyat kamyonu, yarıştı. O anlar, kamyonların arkasında seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, araç sürücüsünün 120 kilometre hızla gittiği anlarda kamyonlara yetişmekte güçlük çektiği görüldü.
Arkalarından gelen sürücünün selektörlü uyarılarını da umursamayan kamyonlar, bir süre sonra gözden kayboldu.