134 kiloluk dev tezgaha indi. Dilimle satılacak

Deniz ve tatlı su balıkçılığı sezonunun açılmasıyla birlikte Elazığ 'daki balık tezgahları şenlendi. Balıkçı Ramazan Erdoğan, Saroz Körfezi'nde avlanan 2 metre boyunda ve 134 kilo ağırlığındaki dev orkinosu sergilemeye başladı.

Sezonun en büyük balıklarından biri olan orkinos, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Protein ve omega-3 bakımından oldukça zengin olan dev balık, kilosu 500 liradan dilimlenerek satışa sunulacak.

ORKİNOSLAR HAKKINDA

Orkinos (halk arasında bilinen adıyla ton balığı), okyanusların ve denizlerin en hızlı, güçlü ve büyük kemikli balık türlerinden biri.

Türüne göre değişmekle birlikte, yetişkin bir orkinosun boyu 2 ila 4 metre arasında değişir. En büyük türleri (Atlantik mavi yüzgeçli orkinos) 6 metreye kadar uzayabilir ve 900 kilogram ile 1 ton arası ağırlığa ulaşabilir.

Tür, son günlerde uzun yıllardır uğramadığı İstanbul'da da görülmeye başladı. Doç. Dr. Taner Yıldız, bu durumu şöyle değerlendiriyor:

"Son günlerde Haliç, İstanbul Boğazı veya İzmit Körfezi’nde görülen bireyleri tamamen yeni bir habitat keşfeden balıklar olarak değil, türün tarihsel ekolojik alanına geri dönen bireyler olarak değerlendirmek bana daha anlamlı geliyor. Yani orkinoslar yeni gelmedi, geri gelmeye başladılar."