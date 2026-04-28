14 yaşında 40 bin TL ceza yedi
28.04.2026 12:25
Zonguldak'ta elektrikli motosikletine taktığı havalı kornayla çevreyi rahatsız eden 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL idari para cezası kesildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir motosikletten yükselen aşırı sesler, vatandaşların şikayetine neden oldu.
Polis ekipleri, aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Sürücü K.I.'nın henüz 14 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Araç üzerindeki detaylı incelemede ise motosiklete standart dışı bir havalı korna sistemi entegre edildiği belirlendi.
Elektrikli motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.