14 yaşında 40 bin TL ceza yedi

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir motosikletten yükselen aşırı sesler, vatandaşların şikayetine neden oldu.

Polis ekipleri, aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Sürücü K.I.'nın henüz 14 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Araç üzerindeki detaylı incelemede ise motosiklete standart dışı bir havalı korna sistemi entegre edildiği belirlendi.

Çocuğa yasalar gereği toplam 40 bin TL ceza kesildi.

Elektrikli motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.