14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü, tacizde bulunduğunu öne sürdü

Gaziantep 'te 14 yaşındaki E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.



Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.