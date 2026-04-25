14 yaşındaki kızın tacizle suçlayıp öldürdüğü kişi, Cin Ali'ymiş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.B, tartışma yaşadığı babası Ali Bal'ı boynundan bıçaklayarak öldürdü. Kız çocuğu sonrasında Emniyet'e giderek babasının kendisini taciz ettiğini söyledi.

Bal'ın cesede olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bal geçen sene bir televizyon programında işlenen “Kayıp Ali Yanıç” dosyası nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmıştı.

Bekir isimli adam, "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ın tacizci olduğunu, Yanıç'ı hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini ileri sürmüştü:

"Sen, bir kişiyle başka bir şahsı daha çıkarıp silahla tehdit etmiş adamsın. Ali Yanıç'a şantaj yaptın. Bir kadını istismar ettin. Ali'yi de istismar ettin, yanındaki kişileri hep istismar ettin"

Bal ise iddiaya tepki gösterip "Ben namuslu bir adamım" demişti.