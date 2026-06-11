15 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi tutuklandı

Olay 7 Haziran'da İzmir 'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.