15 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi tutuklandı
11.06.2026 14:53
Son Güncelleme: 11.06.2026 14:53
İki taraf arasında "kız meselesi" nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 13 kişiden 2'si çocuk 5 kişi tutuklandı.
Olay 7 Haziran'da İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.