15 yaşındaki Mustafa'nın ölümüne 18 yıl hapis istemi
28.05.2026 09:37
Olayda yaşamını yitiren Mustafa ve annesi.
Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Mustafa Öztürk isimli çocuğun, yine çocuk yaştaki M.K. tarafından öldürüldüğü olayda sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 16 Kasım 2025'te Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. İddianamede yer alan bilgilere göre, çocuk sanık M.K. ile Mustafa Öztürk, sanığın babasına ait iş yerinde bulunduğu sırada olay yaşandı.
OLAY SIRASINDA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTI
Olay anında Mustafa Öztürk'ün arkadaşı M.C. tarafından WhatsApp üzerinden görüntülü arama gerçekleştirildiği belirtildi.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, görüntülü görüşme sırasında M.K.'nin iş yerindeki tabancayı önce Mustafa Öztürk'e verdiği, ardından yeniden eline aldığı kaydedildi.
“SİLAHI BAŞ VE BOYNUNA DOĞRULTTU”
İddianamede, sanığın tabancayı Mustafa Öztürk'ün baş ve boyun bölgesine doğrultarak ateş ettiği ifade edildi.
Silah sesinin ardından ağır yaralanan Mustafa Öztürk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Oğlunu kaybeden baba Cabbar Öztürk, mahkemeden emsal olacak bir karar beklediklerini söyledi.
"UYUŞTURUCU BENZERİ HAPLAR GÖSTERDİ"
İddianamede yer alan tanık ifadeleri de olayın seyrine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya koydu. Tanık M.C.'nin ifadesinde, görüntülü görüşme sırasında sanığın silahla doldur boşalt yaptığı ve kamera karşısında uyuşturucu benzeri haplar gösterdiğini söylediği aktarıldı.
Savcılık, sanığın tabancanın şarjöründe iki mermi bulunduğunu bildiği halde tetiğe bastığını değerlendirdi.
ADLİ TIP RAPORU: KALP VE KARACİĞERDE HASAR OLUŞTU
Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Mustafa Öztürk'ün ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği bildirildi. Raporda, mermi çekirdeğinin akciğer ve kalpte ağır doku harabiyetine yol açtığı belirtilirken, ölümün doğrudan ateşli silah yaralanmasına bağlı geliştiği kaydedildi.
SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan inceleme raporunda ise olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe sahip bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca olay yerinden elde edilen mermi çekirdeğinin yapılan teknik inceleme sonucunda aynı silahtan çıktığının tespit edildiği belirtildi.
"KAZA OLDU" SAVUNMASI"
Tutuklu sanık M.K.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini öne sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.