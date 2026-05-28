15 yaşındaki Mustafa'nın ölümüne 18 yıl hapis istemi

"UYUŞTURUCU BENZERİ HAPLAR GÖSTERDİ"

İddianamede yer alan tanık ifadeleri de olayın seyrine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya koydu. Tanık M.C.'nin ifadesinde, görüntülü görüşme sırasında sanığın silahla doldur boşalt yaptığı ve kamera karşısında uyuşturucu benzeri haplar gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Savcılık, sanığın tabancanın şarjöründe iki mermi bulunduğunu bildiği halde tetiğe bastığını değerlendirdi.

ADLİ TIP RAPORU: KALP VE KARACİĞERDE HASAR OLUŞTU

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Mustafa Öztürk'ün ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği bildirildi. Raporda, mermi çekirdeğinin akciğer ve kalpte ağır doku harabiyetine yol açtığı belirtilirken, ölümün doğrudan ateşli silah yaralanmasına bağlı geliştiği kaydedildi.

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan inceleme raporunda ise olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe sahip bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca olay yerinden elde edilen mermi çekirdeğinin yapılan teknik inceleme sonucunda aynı silahtan çıktığının tespit edildiği belirtildi.

"KAZA OLDU" SAVUNMASI"

Tutuklu sanık M.K.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini öne sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.