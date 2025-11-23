15 yaşındaki sürücü iş yerine daldı, 1 kişi yaralandı

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir sürücünün kullandığı ticari araç çevre bulvarı üzerinde başka bir araçla çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yol kenarında bulunan iş yerine daldı. Kaza anında iş yerinin ön kısmında müşteri olmaması teselli kaynağı olurken, iş yeri çalışanları büyük bir şok yaşadı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi, ticari araç sürücüsü çocuk ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.