15 yıl hapisle aranıyordu. Yakalandı, saklandığı evden silah ve uyuşturucu çıktı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan U.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda U.B’nin saklandığı adres tespit edildi. Cinayet bürosu ekipleri söz konusu adresi operasyonu düzenledi. U B ile birlikte saklandığı evde bulunan N.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza, 13 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7x65 mm çapında fişek, 9 adet 6x35 mm çapında fişek ve 4 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.