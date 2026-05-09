15 yıl önceki cinayet dosyası raftan indirildi. 1 kişi daha tutuklandı
09.05.2026 13:40
DNA örnekleri, gelişen kriminal teknolojiler kullanılarak yeniden incelendi.
Havva Yıldırım'ın 15 yıl önce elleri ve ağzı bağlandıktan sonra boğularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.
Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 11 Eylül 2011'de Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi'nde elleri ve ağzı bağlandıktan sonra boğularak öldürülen Havva Yıldırım'a ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.
Olay yerinden elde edilen ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örnekleri, gelişen kriminal teknolojiler kullanılarak yeniden incelendi.
JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu kimliği belirlenen S.K., 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü çalışma sonucu dün gözaltına alınan diğer şüpheli Y.K. de tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.