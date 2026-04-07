17 yaşındaki çocuğa "telefona baktın" dayağı
07.04.2026 12:26
DHA
Çocuğa şiddet uygulayan adam hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'da bir oto tamircisinde çırak olarak çalıştırılan 17 yaşındaki çocuk, telefona baktığı gerekçesiyle dövüldü.
Olay, dün Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi.
A.K., ustası telefonda görüntülü görüştüğü sırada, telefonuna baktı.
Duruma sinirlenen usta, tartıştığı çırağını önce itekledi ardından dövdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
A.K.'nin ailesi ustadan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.