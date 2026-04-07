17 yaşındaki çocuğa "telefona baktın" dayağı

Bursa'da bir tamirhanede çalıştırılan çocuk, ustası tarafından dövüldü.

Olay, dün Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi.

A.K., ustası telefonda görüntülü görüştüğü sırada, telefonuna baktı.

Duruma sinirlenen usta, tartıştığı çırağını önce itekledi ardından dövdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.K.'nin ailesi ustadan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.