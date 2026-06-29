18 yaşındaki genç kız misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldü
29.06.2026 19:57
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de Ecenaz M. misafir olarak gittiği evde silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Aynı evdeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi iddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi’ndeki eve geldi. Genç kadınlardan Ecenaz M. (18) silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ecenaz M., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.