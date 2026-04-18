19 yaşındaki Aysu'nun feci ölümü

Zonguldak'da kamyonun çarptığı 19 yaşındaki Aysu Öksüz, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Devrek ilçesindeki Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Y. (63) yönetimindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağında yolun karşısına geçmeye çalışan Aysu Öksüz'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu Öksüz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından kamyon şoförü Nevzat Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.