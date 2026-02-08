2 araç kafa kafaya çarpıştı. Sürücü "Ben buraların yabancısıyım bilmiyordum" açıklaması yaptı

Karaman'da cip ile otomobil üst geçitte kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İbrahim Hakkı Konyalı üst geçidinde meydana gelen kazada Aykan K. idaresindeki araç ile Arif K. yönetimdeki otomobil üst geçitte kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplamda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza sebebiyle üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü Arif K. "Ben buraya yeni geldim, yabancısıyım. Yolu tek yön sanıyordum, çocuğu otogara yetiştirmek için acele ettim. Karşıdan araç gelince çarpıştık. Buranın çift yön olduğunu bilmiyordum. Bu yolu zaten ilk defa kullanmıştım" diyerek açıklama yaptı. Kaza ile ilgili araştırma sürüyor.