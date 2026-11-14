2 aydır kapalıydı, açıldığını duyan akın etti

Şarkışla'da 17 Eylül'de İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla hayvan pazarı kapatılmıştı.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden faaliyete geçen pazarda çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Araçlar veteriner kontrollerinin ardından dezenfeksiyon işleminden geçirilerek içeri alındı.

ELLERİNDE HAYVAN BİRİKTİ

Yıldızeli ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen İsmail Sarıtaş, "Hayvan pazarlarımız kapalıydı. Elimizde bayağı hayvan vardı. Bu hafta ya nasip diyeceğiz inşallah." dedi.

Kayseri'den gelen Burak Kaya ise Şarkışla'nın hayvan pazarıyla öne çıktığını ifade ederek, "Türkiye 'nin en büyük hayvan pazarlarından biri. Şarkışla’nın böyle bir özelliği var. İstediğin hayvanı bulabildiğin için burası daha uygun." diye konuştu.

Şarkışla'da esnaflık yapan Nizamettin Saat de pazarın yeniden açılmasının ilçe ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.