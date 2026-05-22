2 bin TL'lik kitaba fahiş fiyat istedi, hapis cezası verildi

Olay 2023 yılında, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Avukat Nazan Akça, o dönem 9 yaşında olan kızı Dilda Ece’yi 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan özel bir okula kaydettirdi. Ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen veliye 15 bin liralık fatura çıkartıldı.

Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen veli, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddedilerek, "Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var." denildi.

KİTAPLARI ALDI, KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Avukat Nazan Akça, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca kitapların 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu görüp, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı.

DAVA KABUL EDİLDİ, YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame de Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şu anda okuldan ayrıldığı öğrenilen dönemin kurum müdürü E.G. (46) hakkında 2024 yılında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MÜDÜR İDDİALARI REDDETTİ

Dönemin kurum müdürü E.G. ise savunmasında iddiaları reddederek, "Kitapların belirtilen kırtasiyeden alınmasına yönelik herhangi bir yönlendirme yapmadık. Okul yönetiminin de yönlendirmesi olmadı. Zümre öğretmenler toplantısında da belirtilen kırtasiyeden kitap alınması konusunda bir tavsiye çıkmamıştır. Veliler istedikleri kitapları istedikleri yerden temin edebilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME VİCDANİ KANAAT KULLANDI

Sanık ve mağdurların dinlenmesinin ardından Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken davanın gerekçeli kararında ise, "Sanık E.G., her ne kadar görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini inkarla suçsuzluğunu savunsa da açıklanan nedenler tüm dosya kapsamıyla sabit olup sanığın suç ve cezadan kurtarmaya yönelik savunma ve beyanlarına itibar edilmeyerek cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği yolunda vicdani kanaat oluşmakla hüküm kurulmuştur." denildi.