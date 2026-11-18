Olay, 1 Kasım gecesi, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanı sahibi C.D. (24) ile çalışanları, kardeşler Y.Ç. ve M.Ç.'yi takip etmeye başladı.

İş yeri sahibi ve çalışanları, 2 kardeşe başka bir eğlence mekanının çıkışında bıçak çekip döverek, ödemedikleri 40 bin liralık hesaplarının 70 bin liraya yükseldiğini öne sürerek parayı tahsil etmeye çalıştı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, 2 kardeşin cep telefonlarını da gasbetti.

Y.Ç. ve M.Ç., olayın ardından polise başvurup şikayetçi oldu. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri; şüpheliler C.D., O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I.'yı (25) yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik tüfek, kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden E.Y.'nin (21) yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.