2 metrelik karın altında sağlık ekiplerinin savaşı

Ağrı'da yaşanan kış şartları vatandaşlara zorluklar yaşatmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda zamanla yarıştı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Karagöz Köyğ yolunda bir hasta mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ilçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için seferber oldu.

3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan hastaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan hasta, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.,

Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bu günlerde vatandaşların acil durumlarda 112 hattını aramaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.