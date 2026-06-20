20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Gaziantep'te yakalandı

20.06.2026 15:10

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Gaziantep'te yakalandı
IHA

Yakalanan firari, cezaevine gönderildi.

İHA
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Gaziantep'te 28 ayrı suç kaydı ile aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 

 

Şehitkâmil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma ve kasten yaralama suçları başta olmak üzere 28 ayrı suç kaydıyla aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.

 

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.