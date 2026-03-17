2005'te Muğla'da çalınmıştı, şans eseri Van'da bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 yıl önce çalınan traktör, Van'ın Edremit ilçesinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 2005'te Yatağan'da çalınan bir traktörün, Edremit'te görev yapan Atlı Jandarma Timi'nin devriye sırasında şüphe üzerine yaptığı kontrolle tespit edildiği belirtildi.

Ekipler, plaka sorgusunda, plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti.

TRAKTÖR SAHİBİNİN YORUNUNA TESLİM EDİLDİ

Motor ve şasi numarasından yapılan incelemede ise traktörün 21 yıldır aranan çalıntı araç olduğu belirlendi.

Bulunan traktör, sahibinin torununa teslim edildi.