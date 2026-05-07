2005'teki cinayetin hükümlüsü 21 yıl sonra yakalandı
07.05.2026 00:13
İzmir'de 2005 yılında işlenen cinayetin firari hükümlüsü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u yakaladı.
Özkoç'un yapılan sorgusunda ‘orman kanununa muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘hırsızlık’ suç kayıtlarının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.
Özkoç'un, ilçeye bağlı Çomaklar Mahallesi’nde 2005 yılında Şükrü Dikil’i aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.