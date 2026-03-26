203 bin lira trafik cezası kesildi, motosikletini ateşe verdi

Muğla'da 203 bin 965 lira para cezası kesilen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Öztürk'e ehliyetsiz şekilde muayenesi olmayan motosiklet kullandığı gerekçesiyle 203 bin 965 lira ceza kesildi.

"Durduğu yerde motoruma 203 bin 965 lira ceza yedim. Motorun üstünde yakalanmadım, ya da çevirmeye girmedim, herhangi bir olay anında giriş yaptığım bir yer yok." diyen sürücü, cezanın drone görüntüsüyle kesildiğini anlattı.

“MOTOSİKLETİM 50 BİN LİRA" ATEŞE VERDİ

Kullandığı motosikletin 50 bin lira olduğunu söyleyen sürücü, aracını ateşe verdiğini anlattı.

Öztürk, "Sonuç belli. Faiz üstüne faiz binecek. Artık sonra icra gelecek. Bu şekilde devam edip gideceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.