22 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulanan kişinin 3 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olduğu belirlendi.
A.K.'nin 3 ayrı dosyadan, 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenirken, firari zanlı gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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