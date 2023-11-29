25 yaşındaki genç silahla kendini vurdu

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lale Caddesi’nde park halindeki otomobilde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyarak olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Y.Y. (25), sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.