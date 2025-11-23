25 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
23.11.2025 09:37
IHA
İHA
Hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kuşadası'nda jandarma operasyonuyla yakalandı.
Aydın'da firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kuşadası ilçesinde gerçekleşti.
Aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri; konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan zanlının yerini belirledi.
Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.