Dünyadaki tüm mastif cinsi köpeklerin atası kabul edilen ve geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan bu özel ırkın, 3 bin 500 yıl önce Asurlular tarafından savaşlarda ön saflarda düşman ordularının üzerine salındığı ortaya çıktı.



DÜNYAYA DA ÜNLÜ SALDI

İri cüssesi ve kilosuyla ‘Anadolu aslanı' olarak bilinen ve 3 bin 500 yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanılan Aksaray malaklısı , yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

'Anadolu aslanı' olarak bilinen malaklı cinsi köpek , Türkiye 'de olduğu gibi dünyaya da ün saldı. Malaklı köpeğinin tarihçesinin 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını ve 3 bin 500 yıl önce savaş köpeği olarak kullanıldığını ifade eden Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, "Aksaray malaklısının tarihi; 5 bin 500 yıl evvel Orta Asya'dan gelen Sümerler, Mezopotamya, Fırat ile Dicle nehirlerinin arasına yerleşiyorlar. Bunlar davarcı olduğundan yanındaki köpeklerini de getiriyorlar. O günkü adıyla, dünyada bilinen adıyla 'Anadolu mastifi', Türk çoban ve bekçi köpeği olarak geçer. Dünyadaki mastif köpeklerinin atası olarak bilinir.