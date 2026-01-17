3 ilde suç örgütlerine operasyonda tutuklama

Suö örgütlerine yönelişk operasyonlar sürüyor.

Ekipler, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ve drone destekli eş zamanlı operasyonda, Sivas'ta 16, Antalya'da 1 ve İzmir'de 1 şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarında 390 milyon lira hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 2'si ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.