3 yaşındaki çocuklarının elinde alkol ve sigara vardı, eşini "iyi bir anne" diyerek savundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2025 yılı Nisan ayında gerçekleşen düğünde çekilen görüntülerde 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun birinin elinde sigara, diğerinde ise alkol şişesi olması sosyal medyada gündem olmuştu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili inceleme başlatılmış, anne S.B. (27) gözaltına alınıp emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep edilmişti.

Suçlamaların odağındaki anne kendini "Oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Yine oğlum E.B.'nin eline alkol şişesini ben vermedim" diyerek kendini savundu.

Çocukların babası ise eşinden şikayetçi olmadı eşinin ve kendisinin de sigara kullanmadığını eşinin iyi bir anne olduğunu ifade etti.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığından annenin beraat etmesine karar verdi.