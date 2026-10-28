30 metrelik su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
28.10.2026 10:58
Kuyuya düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 metrelik su kuyusundan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
K.D. isimli kadının kuyuya düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarılan K.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.