45 ayrı suçtan aranıyordu, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
07.10.2026 11:08
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan firari cezaevine gönderildi.
Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan D.A, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, "dolandırıcılık" ve “hırsızlık” başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A.'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
JASAT ekiplerinin operasyonuyla sınırda yakalanan D.A.'nın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.
D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.