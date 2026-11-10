5 ilde dolandırıcılık operasyonu. 6 milyar liralık para hareketi tespit edildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Gümüşhane merkezli Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Dijital materyaller ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. tutuklanırken, S.Ö., M.Y. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.