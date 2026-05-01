5 yıl boyunca unutmadı, görünce tüfekle vurup öldürdü

Bursa 'da 5 yıl önce başlayan husumet, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Seneler önce Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle Ergün Ş.'yle tartıştı ve adamı darbetti.

Bu olayı unutmayan Ömer İsa Ş., 17 yaşına geldiğinde Ahmet Demir'i bir oto tamircide gördü, kısa süreliğine olay yerinden ayrılıp tüfek almaya gitti.

Ömer İsa Ş, sonrasında arkadaşı Arparslan C.'nin kullandığı araçla dükkanın önüne geldi ve Demir'e defalarca ateş etti.

Ahmet Demir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“KAFAMA KOYMUŞTUM”

Ömer İsa Ş. ifadesinde şunları söyledi:

“Benim babamı 5 yıl önce darbedip uzun süre yürümesini engellemişti. Ben de o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim.”

üphelilerden Ömer İsa Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 yaşındaki Alparslan C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

51 yaşındaki Ahmet Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.