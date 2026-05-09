500 saatlik görüntü incelendi iki saldırgan yakalandı

Adana 'da bir avize dükkanına düzenlenen silahlı saldırının iki faili yakalandı.

Olay, 5 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi.

Otomobille iş merkezine gelen Yasin Menekşe ile Enes Sarı pasaja girip, avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban'a tabancalarla ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alban, kanlar içinde yere yığıldı.

500 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Şüpheliler geldikleri otomobille kaçarken, hastaneye kaldırılan Alban, entübe edildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelileri tespit etti.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Menekşe ve Sarı ile saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Yusuf Katar'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.