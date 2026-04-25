75 yaşındaki Alzheimer hastası 40 gündür kayıp

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ahmet Yazıcı, evinden çıkarak yeğeninin Beylikdüzü'ndeki evine gitti.

Sonrasında buradan da ayrılan 75 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı.

Yazıcı'nın yakınları polis merkezine giderek “kayıp” ihbarında bulundu.

Polis, AFAD ve belediye ekipleri Ahmet Yazıcı'nın gitme ihtimalinin olduğu yerlerde arama çalışmaları başlattı.

Yazıcı'nın kaybolmadan bir ay önce gittiği Büyükçekmece Gölü kenarında, buraya tekrar gelmiş olma ihtimali üzerine dronlarla arama yapıldı. Hiçbir sonuç çıkmadı.

Ahmet Yazıcı'nın arkadaşı Evren Kotoğlu şunları söyledi:

"Alzheimer hastasıydı, yaklaşık 2 aydır kayıp. Birçok yere baktık, Büyükçekmece Gölü çevresinde dronlarla arama yaptık. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Büyükçekmece Belediyesi'ne, gerekli kolluk teşkilatlarımıza...

Ahmet Ağabeyimizin hiç kimsesi yok, bize emanetti. Sürekli bu kahvehaneye gelirdi. Onu çok özlüyoruz sevenleri olarak. Çok da merak ediyoruz. Artık iki ay olduğu için de hayati tehlikesi de aslında şüpheli. Sadece onu biz beklemiyoruz, kedisi de onu bekliyor.

Kedisi de neredeyse 24 saat buradan hiç çıkmıyor. Onu görenlere, yerini bilenlere rica ediyoruz, Ahmet Ağabey ile ilgili bilgi bekliyoruz. Kedisi Zilli, Ahmet ağabeyi bekliyor, her zaman geldiği kafede. İnşallah bir an önce kedisine kavuşur, biz de Ahmet ağabeye kavuşuruz."