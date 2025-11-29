83 yaşındaki kayıp adamın 74 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
29.11.2025 16:56
IHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Batur’un cansız bedeni 74 gün sonra Baykan ilçesinde bulundu.
Kurtalan ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u arama çalışmaları jandarma ekipleri tarafından devam ediyordu.
Arama çalışmaları sonucunda Batur’un cansız bedeni 74 gün sonra Baykan ilçesi Atabağ beldesinde jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu.
Batur’un cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.