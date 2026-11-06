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9 ilde dolandırıcılık operasyonu. 13 gözaltı

06.11.2026 11:31

9 ilde dolandırıcılık operasyonu. 13 gözaltı
DHA

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA
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Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 farklı kişiyi 4 milyon 78 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için 3 ayrı soruşturma yürüttü.

 

Şüphelilerin, mesajlaşma uygulaması üzerinden gruba katılan bir vatandaşı yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 867 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi.

 

Şüphelilerin ayrıca kendilerini 'belediye başkanı' ve 'banka görevlisi' olarak telefonda tanıtıp, bir kişiyi 720 bin lira, bir kişiyi de 491 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

 

3 ayrı soruşturma kapsamında Samsun merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda dijital materyallere el konuldu.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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