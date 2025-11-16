Tarladaki işini bıraktı uçamayan şahinin yardımına koştu

Adana'da çiftçilik yapan Yusuf Bebek, yer fıstığı hasadı yapmak için tarlasına gitti. Hasada devam ederken tarlada uçamayan bir şahin olduğunu fark etti. Hasta ya da yaralı olduğunu anlamak isteyen çiftçi, şahini yakalayıp su içirmeye çalıştı. Şahinin bir türlü kendine gelmemesi sonucunda yetkililere haber verildi.

Çiftçi "Bir can bir candır diyerek yer fıstığı hasadını bırakır şahine yardım etmek istedim. Önce yaralı olduğunu düşündüm. Ama baktığımda yarası olmadığını gördüm. Fakat şahin uçamıyordu. Bu nedenle yetkililere haber verdim" dedi.

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri şahini çiftçiden alarak tedavi etmek üzere doğa koruma ve milli parklar müdürlüğüne götürdü.