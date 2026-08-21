Adana'da borç kavgası: Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşi yaralı kurtuldu

Mehmet Nuri Ataş, 40 milyon lira alacağı olduğunu iddia etti.

Emniyete götürülen Mehmet Nuri Ataş, ifadesinde, “Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum” dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil de eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.

Olay yerine yakın bir noktadaki adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şu.be Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ın saklandığı evi tespit etti.

Ataş, olay yerinden araçla kaçarken Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil araca binerek şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Araçta yaşanan arbede sırasında Ataş, Sinan Fil'i de başından vurdu. Daha sonra aracı sokakta bırakarak kaçan Ataş, polis ekiplerince yakalandı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ataş, tabancayla Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e ateş etti.

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