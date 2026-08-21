Adana'da borç kavgası: Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşi yaralı kurtuldu
21.08.2026 11:26
Son Güncelleme: 21.08.2026 11:28
Mehmet Nuri Ataş, 40 milyon lira alacağı olduğunu iddia etti.
Adana'da borcunu ödemediğini öne sürdüğü ortağı Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'i tabancayla öldüren, eşi Neslihan Fil'i yaralayan Mehmet Nuri Ataş tutuklandı.
Olay 19 Ağustos'ta Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
Müteahhit Mehmet Nuri Ataş, ortağı Aytekin Fil'in iş yerine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ataş, tabancayla Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e ateş etti.
Ataş, olay yerinden araçla kaçarken Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil araca binerek şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Araçta yaşanan arbede sırasında Ataş, Sinan Fil'i de başından vurdu. Daha sonra aracı sokakta bırakarak kaçan Ataş, polis ekiplerince yakalandı.
Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil hayatını kaybederken, yaralanan Neslihan Fil'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şu.be Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ın saklandığı evi tespit etti.
Olay yerine yakın bir noktadaki adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil de eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.
"40 MİLYON LİRAYI ÖDEMEDİ"
Emniyete götürülen Mehmet Nuri Ataş, ifadesinde, “Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum” dedi.
Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ataş, gazetecilere, “Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri karar verir” dedi.
Ataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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